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"التأمين الصحي" يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي

03:00 م الأربعاء 25 يونيو 2025

توقيع بروتوكول تعاون

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كتب - أحمد جمعة:


أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إيفا فارما، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية المقدمة للمرضى.


وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم استراتيجية الهيئة في تحسين نتائج العلاج وتقديم خدمات صحية أكثر تطورًا من خلال التكنولوجيا الحديثة.


وأضاف: "نعمل على تعزيز قدرات الهيئة باستخدام أدوات تحليل البيانات واستخلاص التقارير الرقمية، بما يسهم في تسهيل رحلة العلاج للمرضى وتحسين إدارة الموارد، فضلًا عن توفير علاجات فعالة وتقارير تساعد متخذي القرار."


وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال تطبيق نظام "E-Shefaa"، والذي يتضمن الروشتة الإلكترونية كخطوة أساسية للاستغناء عن الأنظمة الورقية، إلى جانب ربط المستشفيات إلكترونيًا للحد من الهدر في الأدوية، وإنشاء قاعدة بيانات تسهم في تحسين رعاية المرضى.


وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة إيفا فارما توفير الأنظمة التقنية المطلوبة، فيما ستقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتهيئة البنية التحتية للمستشفيات المعنية وتنفيذ النظام على مراحل، لضمان تطبيق شامل وفعال.


من جانبه، أعرب الدكتور إبرام وجيه، مدير عام شركة إيفا فارما – مصر، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن "إيفا فارما ملتزمة بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي الصحي، وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحسين رعاية المرضى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في الارتقاء بالخدمات الصحية."


ويُعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، والانتقال التدريجي إلى نظام صحي رقمي أكثر كفاءة واستدامة، يواكب التطورات العالمية ويضع احتياجات المرضى في مقدمة الأولويات.



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