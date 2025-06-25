افتتاح طريق الغردقة - الأقصر السياحي بدعم من وزارة النقل والاتحاد

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية جمعيته العمومية العادية، أمس الثلاثاء، برئاسة حسام الشاعر، حيث أعرب الأعضاء عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنين جهوده في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة التي انعكست إيجابيًا على قطاع السياحة.

طفرة سياحية وتحسن صورة مصر عالميًا

أوضح الشاعر أن القطاع السياحي يشهد طفرة كبيرة في الأداء، مدعومة بالسياسات المتوازنة للدولة، ما ساهم في تحسين صورة مصر الذهنية على المستوى الدولي. وأكد أن هدف الوصول إلى 30 مليون سائح يتطلب تطويرًا شاملاً في الخدمات، والبنية التحتية، والكوادر البشرية.

التعاون الحكومي والخاص أساس النهوض بالقطاع

وشدد رئيس الاتحاد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثنيًا على الجهود المبذولة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإزالة العقبات أمام العاملين في المجال السياحي.

طريق "طبيبة" السياحي يربط الغردقة بالأقصر

أعلن الشاعر عن افتتاح وتطوير طريق "طبيبة" الذي يربط بين الغردقة والأقصر، بالتعاون مع وزارة النقل، لتسهيل حركة السائحين بين الوجهتين، موجّهًا الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل، على سرعة الاستجابة لمطالب الاتحاد.

أهداف استراتيجية وتطوير مؤسسي

شهد الاجتماع اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025، والموافقة على القوائم المالية، مع التأكيد على أن الجمعية العمومية الحالية هي الأولى بتشكيلها الجديد بعد تطبيق قانون الغرف السياحية رقم 27 لسنة 2023، ما يعزز من فاعلية الاتحاد.

كما استعرض الشاعر جهود المجلس في تطوير التعليم السياحي، ومكافحة الكيانات غير المرخصة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لحل مشكلات المستثمرين، بما يدعم بيئة الاستثمار السياحي في مصر.