إعلان

هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي

02:49 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الدكتور خالد عبدالغفار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة تمتلك احتياطيا استراتيجيا كافيا من الأدوية والمستلزمات الطبية، على غرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والسكر، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

وأكد وزير الصحة في تصريحات لمصراوي، أن شركات الأدوية المحلية تحتفظ على سبيل المثال بمخزون يكفي من 6 إلى 7 أشهر، سواء كمادة فعالة في المصانع أو منتجات دوائية بالمخازن والصيدليات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة تعمل حاليًا على حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لشركات الأدوية لدى هيئة الشراء الموحد، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء قبل يومين، خُصص لمتابعة هذا الملف، موضحًا أن الوضع الراهن يختلف عن فترات سابقة شهدت نقصًا في توافر العملة الصعبة وتوقف بعض خطوط الإنتاج، بينما اليوم فإن المواد الخام والمستلزمات متوفرة، وبمجرد سداد المستحقات، يتم الإفراج الفوري عن تلك المواد.

وأوضح وزير الصحة أن السوق الدوائي المصري لا يشهد حاليًا أي أزمة حقيقية، مؤكدًا أن النقص لا يمس الأدوية الحيوية المرتبطة بالأمراض المزمنة أو أدوية الأورام والإنسولين، وأن ما قد يحدث من نقص في بعض الأصناف يكون محدودًا ومؤقتًا، ولا يرقى إلى مستوى الأزمة.

وفيما يتعلق بمستشفى مستشفى جوستاف روسي (هرمل للأورام سابقًا)، أكد عبدالغفار أن المستشفى يعمل بكفاءة، مع انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، قائلاً: "مستشفى هرمل زي الفل حالياً".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالغفار نواقص الأدوية وزير الصحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
مصدر قضائي: لا صحة لضبط عضو نيابة أو ضباط في واقعة سارة خليفة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة