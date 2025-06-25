''نقل الكهرباء'' توقّع عقدًا مع PowerChina لإنشاء خط 500 ك.ف

كتب – محمد صلاح:



وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة منى رزق، عقدًا مع شركة PowerChina الصينية، لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل، بجهد 500 ك.ف وطول 64 كم، يربط بين شرق الإسماعيلية والزقازيق، ضمن خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية.



تعزيز الأحمال ومواكبة النمو الصناعي في محور قناة السويس



يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في منطقة قناة السويس، خاصة في ظل التوسع الصناعي والعمراني، كما يسهم في رفع الجهود بمحطات المحولات جهد 220 ك.ف، وتعزيز موثوقية الشبكة القومية.



تنفيذ توجيهات وزير الكهرباء وتحقيق رؤية الدولة



أوضحت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويعكس التزام الشركة بدعم مشروعات التنمية ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.



شهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات، وعدد من قيادات الشركة.







