إعلان

"نقل الكهرباء" توقّع عقدًا مع PowerChina لإنشاء خط 500 ك.ف

02:29 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ''نقل الكهرباء'' توقّع عقدًا مع PowerChina لإنشاء خط 500 ك.ف
  • عرض 5 صورة
    ''نقل الكهرباء'' توقّع عقدًا مع PowerChina لإنشاء خط 500 ك.ف
  • عرض 5 صورة
    ''نقل الكهرباء'' توقّع عقدًا مع PowerChina لإنشاء خط 500 ك.ف
  • عرض 5 صورة
    ''نقل الكهرباء'' توقّع عقدًا مع PowerChina لإنشاء خط 500 ك.ف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – محمد صلاح:


وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة منى رزق، عقدًا مع شركة PowerChina الصينية، لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل، بجهد 500 ك.ف وطول 64 كم، يربط بين شرق الإسماعيلية والزقازيق، ضمن خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية.


تعزيز الأحمال ومواكبة النمو الصناعي في محور قناة السويس


يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في منطقة قناة السويس، خاصة في ظل التوسع الصناعي والعمراني، كما يسهم في رفع الجهود بمحطات المحولات جهد 220 ك.ف، وتعزيز موثوقية الشبكة القومية.


تنفيذ توجيهات وزير الكهرباء وتحقيق رؤية الدولة


أوضحت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويعكس التزام الشركة بدعم مشروعات التنمية ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.


شهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات، وعدد من قيادات الشركة.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشركة المصرية لنقل الكهرباء محور قناة السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
مصدر قضائي: لا صحة لضبط عضو نيابة أو ضباط في واقعة سارة خليفة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة