استدعاء وزير التعليم.. تفاصيل طلب إحاطة بشأن كثافة الفصول بالصعيد

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ارتفاع كثافة الفصول في المدارس الحكومية وضعف البنية التحتية للمدارس؛ خصوصًا في محافظات الصعيد.

وطالب شمس الدين الحكومةَ بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة تفاقم أزمة ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول بالمدارس الحكومية، والتي وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 70 طالبًا في الفصل الواحد؛ ما يؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية، ويجعل من المستحيل على المعلمين أداء رسالتهم التربوية والتعليمية بكفاءة، كما أن العديد من مدارس المناطق النائية والقرى تعاني ضعفًا شديدًا في البنية التحتية؛ حيث توجد مدارس دون أسوار، أو دون دورات مياه صالحة للاستخدام، أو بأسطح متهالكة؛ ما يُعرض حياة الطلاب والمعلمين للخطر، ويُخلّ ببيئة التعليم الآمنة.

وكشف النائب أن التقارير الرسمية تفيد أن هناك عجزًا كبيرًا في عدد المدارس والفصول؛ خصوصًا في المناطق الريفية والنجوع، بالإضافة إلى نقص الصيانة الدورية وعدم كفاية المخصصات المالية لتطوير المنشآت التعليمية في الصعيد، متسائلًا: ما خطة الحكومة لتقليل الكثافة الطلابية من خلال بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول؟ ولماذا لايتم وضع وتخصيص ميزانيات عادلة لتطوير وصيانة المدارس بما يضمن بيئة تعليمية آمنة؟ ولماذا لا يتم وضع خطط لمتابعة تنفيذ مشروعات الإنشاءات والصيانة المدرسية وفقًا لجداول زمنية محددة وتحت رقابة صارمة ؟ ولماذا لا يتم وضع معايير عادلة وموضوعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ لضمان تحقيق العدالة المكانية في توزيع الموارد التعليمية بين المحافظات؟

وطالب شمس الدين رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، واستدعاء محمد عبد اللطيف، للرد عليه وعلى تساؤلاته.

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