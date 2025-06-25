المستشار بهاء أبوشقة ضيف "الطريق إلى البرلمان" غدا

كتب- محمد سامي:

يستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد الأسبق، ووكيل مجلس الشيوخ.



ويتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالمشهد السياسي والبرلماني في مصر، وعلى رأسها تقييم التجربة البرلمانية الحالية، ورؤية المستشار بهاء أبو شقة لمستقبل البرلمان القادم، إضافة إلى رؤيته بشأن قوانين الانتخابات والنظام الانتخابي الأمثل لضمان تمثيل عادل وفاعل لكل أطياف المجتمع.



كما يتحدث أبو شقة عن تجربة حزب الجبهة الوطنية، والتحديات التي واجهتها الأحزاب المدنية، والدور التاريخي والسياسي لحزب الوفد في الحياة السياسية المصرية وموقفه في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعددية الحزبية ودور الأحزاب في بناء الوعي الديمقراطي.



وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة من اللقاءات السياسية التي يقدّمها مصراوي استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تهدف إلى إتاحة مساحة للنقاش الموضوعي حول مستقبل الحياة النيابية في مصر.









