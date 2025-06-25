كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة العمل في اجتماع موسع نظمته منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج "THAMM PLUS"، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ التوظيف العادل للعمالة المصرية بالخارج، خاصة في ما يتعلق بتفتيش العمل وتنظيم عمل شركات إلحاق العمالة بالخارج.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى سيد الشرقاوي، مدير عام تفتيش العمل بالوزارة ومدير مديرية العمل بالقاهرة، كلمة أكد فيها أهمية التعاون القائم مع مكتب منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه تفتيش العمل في ضمان حماية حقوق العمال في ضوء الالتزامات والمعايير الدولية، كما أعرب عن تطلع الوزارة إلى استمرار هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في رفع الوعي بممارسات التوظيف العادل.

وبحسب بيان، شاركت مريم بودارا، المديرة الإقليمية لمشروع "THAMM PLUS" بمنظمة العمل الدولية، بكلمة مسجلة عبر الفيديو كونفرانس، فيما قدّم السيد هانس فان دي غليند، الاستشاري الدولي بالمنظمة، عرضًا تناول فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال تفتيش العمل وآليات التوظيف العادل في المنطقة.

ويُعد برنامج "THAMM PLUS" مبادرة شبه إقليمية تستهدف دعم الحوكمة الرشيدة لهجرة وتنقل اليد العاملة في شمال إفريقيا، وقد تم تدشين مرحلته الثانية في فبراير 2025.

شارك في الاجتماع كل من فرح البطراوي، المنسق الوطني للبرنامج بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة أميرة زكي، منسقة المشروع بوزارة العمل، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات المعنية بالوزارة وخبراء من منظمة العمل الدولية.