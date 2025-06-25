بيان عاجل بالنواب حول أزمة الرسوم القضائية

كتب – نشأت علي:

تقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، بشأن استمرار أزمة الرسوم القضائية، وغياب رد حكومي واضح على مطالب نقابة المحامين.

احتجاجات سلمية ونقاش غائب مع الحكومة

وتساءل رمزي في بيانه: "لماذا تصمت الحكومة على مطالب المحامين بقيادة النقيب عبد الحليم علام؟ ولماذا لم يتم حتى تشكيل لجنة مشتركة من نقابة المحامين ووزارة العدل لبحث هذه الأزمة؟"

وأشار إلى أن النقابة عبّرت عن موقفها بوقفات احتجاجية سلمية راقية، ولم تتلق أي استجابة رسمية حتى الآن.

رمزي: أطالب بحقي كنائب عن الشعب لا كمحامٍ فقط

وأضاف النائب: "قد يظن البعض أنني أطرح هذا الملف لمصلحة شخصية كوني محامٍ، لكنني أتحدث اليوم كنائب عن الشعب بكل فئاته، ومن بينها نقابة المحامين العريقة التي أتشرف بالانتماء إليها."

وطالب الدكتور رمزي رئيس البرلمان بإتاحة الفرصة له لاستعراض بيانه العاجل خلال الجلسة العامة المقبلة الأحد القادم، مع استدعاء وزير العدل للرد رسميًا تحت قبة المجلس.

وأكد رمزي أنه كان يتوقع تحركًا حكوميًا منذ أن أثار نقيب المحامين هذه الأزمة في إحدى جلسات البرلمان أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن صمت الحكومة حتى الآن يثير التساؤلات حول أسباب تجاهل هذا الملف الحيوي، وتأخر المعالجة التشريعية والإدارية له.