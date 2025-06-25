كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تخرج دفعات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي شملت الدورات (48) من كلية الحرب العليا، و(54) من كلية الدفاع الوطني، و(26) للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات، والدورات (74) أركان حرب عام و(46-47) أركان حرب تخصصية من كلية القادة والأركان، والتي شملت دارسين من مصر و(27) دولة شقيقة وصديقة.







جاء ذلك بحضور الفريق الركن صدام خليفة حفتر، رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين .







وألقى اللواء أ.ح عاطف عبد الرؤوف محمود، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالأكاديمية لبناء أجيال مزودة بالعلم والمعرفة في كل المجالات العسكرية والمدنية، انطلاقًا من إيمانها بأن العلم هو الركيزة الأساسية لنهضة الأمم .







وتضمنت مراسم الاحتفال عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتأهيل الدارسين بمختلف الدورات بالأكاديمية، أعقبها تقديم فقرة تعرض تاريخ الأكاديمية وتطورها ودورها البارز في تخريج كوادر من العسكريين والمدنيين بمناسبة مرور60 عامًا على إنشائها، ومرور 200 عام على إنشاء كلية القادة والأركان.







وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المنعقدة بالأكاديمية، وقدم عدد من الدارسين دروع الدورات الدراسية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأعقب ذلك إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتكريم أوائل الدورات، وقام الفريق أحمد خليفة بتقليد أوائل الخريجين الأنواط وتوزيع شهادات التقدير على المتميزين تقديرًا لتفوقهم خلال فترة دراستهم داخل الأكاديمية .







وألقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في نهاية المراسم، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للخريجين، وهنأ الخريجين على تخرجهم في إحدى أهم قلاع العلوم العسكرية، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة الدائم على تطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية وصولًا لمقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية لمواكبة التطور المتلاحق في العلوم العسكرية والاستراتيجية، بما يضاهي كبرى الأكاديميات العالمية المناظرة، وبما يسهم في إعداد قادة قادرين على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة .