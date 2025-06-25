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صندوق الاسكان الاجتماعي يبحث التعاون مع "المتحدة" للخدمات الإعلامية

12:59 م الأربعاء 25 يونيو 2025

مي عبد الحميد

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كتب- محمد عبدالناصر:


عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع طارق مخلوف، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الطرفين، ووضع الأطر العامة للاستراتيجية الإعلامية والتوعوية خلال الفترة المقبلة.


وأعربت مي عبد الحميد عن تقديرها الشديد للدور الإعلامي الفعال والمهم الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقدرتها على إيصال الحقائق والمعلومات الدقيقة للمواطنين.


وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف من هذا الاجتماع التحضيري هو مناقشة استراتيجية التعاون الإعلامي والتوعوي المستقبلي بين الطرفين، بهدف إبراز النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على أرض الواقع.


وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى للاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما يساهم في إيضاح الحقائق للمواطنين.


وأكد طارق مخلوف على تقدير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للدور الهام الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما جعل المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.


وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الشركة سوف تعمل على مساعدة الصندوق في تنفيذ رؤيته الإعلامية والتوعوية، مؤكدا استمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لتحقيق ذلك.

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مي عبد الحميد الخدمات الإعلامية صندوق الاسكان الاجتماعي
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