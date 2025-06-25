وزير الكهرباء يشارك بمؤتمر شنغهاي لدعم الطاقة المتجددة مع الصين

كتب – محمد صلاح:

غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة صباح اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى مدينة شنغهاي الصينية، للمشاركة في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة. تأتي الزيارة ضمن جهود تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني في مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، ومشروعات الضخ والتخزين، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الشبكة الكهربائية.

لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الصينية

من المقرر أن يعقد الوزير عددًا من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، ودفع عجلة التعاون المشترك في قطاعات الطاقة المتجددة.

كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

يلقي الدكتور عصمت كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما يشارك في عدد من الجلسات المتخصصة في قضايا التحول الطاقي والطاقة النظيفة، حيث يسلّط الضوء على الدور المصري كمركز إقليمي ومحوري لتبادل الطاقة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بفضل مشروعات الربط الكهربائي وشبكة البنية التحتية المتطورة.

زيارات ميدانية لأكبر مراكز الطاقة في العالم

تشمل أجندة الزيارة عددًا من الجولات الميدانية، من أبرزها زيارة أكبر مركز تحكم كهربائي في العالم، إلى جانب محطة ضخ وتخزين، وعدد من مصانع المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومصانع بطاريات تخزين الطاقة.

كما يتفقد الوزير تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجالات خفض الفقد الكهربائي، ومنع التعدي على الشبكة، وتحسين كفاءة منظومة التوزيع.

الزيارة في إطار خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا

تأتي الزيارة استكمالًا لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية، في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، ونقل وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية، وتعزيز قدرات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، من خلال مشروعات الضخ والتخزين، وتقنيات البطاريات.

كما تركز خطة العمل على خفض الفقد الفني والتجاري على مستوى شبكات التوزيع، وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية في ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة لمصر.