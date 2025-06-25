بعد عام من الغياب.. ماذا قالت رضوى الشربيني في أول ظهور على dmc؟ (فيديو)
02:02 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
القاهرة - مصراوي:
قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، أولى حلقات برنامجها "هي وبس" على شاشة dmc، مساء الثلاثاء.
وقالت الشربيني في مقدمة أولى حلقاتها: "وحشتوني.. ووحشني إني أقولكم وحشتوني.. لما قررت أرجع بعد سنة استراحة محارب مكنتش عارفة هرجع أقول إيه لإن الإعلام رسالة قوية.. وتعبنا عشان نرجع تاني بتغيير وتطوير كبير".
وأضافت: "قررت آخد سنة استراحة محارب، بس هو نفس الرعب، نفس الرهبة، هو هو نفس الإحساس".
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