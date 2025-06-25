كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي؛ أن الانتخابات كانت تُزور في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدًا أن هذا الأمر جريمة.

وأضاف بدراوي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "من يحاسب على هذه الجريمة يجب أن يكون كل من يسمح وينفذ، ولن أقول أسماء، ولكن رئيس الجمهورية يحاسب عليها، وكذلك وزير الداخلية، وغيرهما".

وتابع: "رأيت شخصيات في عصر مبارك تربحوا من الوجود بجانب المنصب، مثل أقرباء ومعارف، وكان ذلك بين بعض الوزراء وأشخاص في طبقات أقل".

وواصل: "بالنسبة إلى سؤال مَن حاكم مبارك، فأنا أقول إنه المشير طنطاوي"، مضيفا: "بالاتفاق مع نائب الرئيس في ذلك الوقت، دخلت للرئيس مبارك وقلت له إنني أرى أن تتنازل عن الحكم وذلك بناءً على ما رأيته من الشباب في التحرير والمعارضة، وطلبت منه أن يطلب انتخابات رئاسية مبكرة".

وكشف بدراوي، عن ملاحظاته حول محاولات توريث جمال مبارك الحكم، مؤكدًا أن مصدر قوته السياسية كان يكمن في موقعه الحزبي.

وقال "في رأيي كان لجمال مبارك دور مهم جدا في إن ناس زيي وزي غيري ينضموا إلى الحزب".

وعن كفاءة جمال مبارك للعمل الحزبي، أوضح أن الفرصة تتاح وفقًا للجو المحيط، ولا يمكن حرمان شخص من الفرصة لأنه شقيق أو ابن فلان.

وتابع: "ما رأيته أن جمال مبارك كان يُعامل أمامي بشكل عادي، ولكني رأيت مجموعات من المنافقين اللي مصدقين إنه ممكن يجي، كانوا بيعاملوه كأنه رئيس الجمهورية".

وأكد أنه لم يحضر أبدًا اجتماعًا كان فيه إعداد لجمال مبارك بهذه الطريقة، ولم يعامله هو أو من حوله بهذه المعاملة.

واختتم: الشائعات المتعلقة بجمال مبارك كان لها أثر سيء على حكم الرئيس مبارك.





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