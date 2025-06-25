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ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

10:00 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    مواطنو بورسعيد يتجهون للشواطئ هربًا من حرارة الطقس (4)
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    مواطنو بورسعيد يتجهون للشواطئ هربًا من حرارة الطقس (5)
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    مواطنو بورسعيد يتجهون للشواطئ هربًا من حرارة الطقس (2)
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    الطقس المُشمس على شواطئ بورسعيد
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    الطقس المُشمس على شواطئ بورسعيد
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    الطقس المُشمس على شواطئ بورسعيد
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    الطقس المُشمس على شواطئ بورسعيد
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    مواطنون يستمتعون باستقرار الطقس على شواطئ الإسكندرية (1)
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الإثنين 30 يونيو 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما ترتفع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

وتسود شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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