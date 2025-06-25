كتب ـ محمد صلاح :

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرح الإعلان رقم 3 لشغل وظائف شاغرة أبرزها رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية والمشتريات، ورئيس قطاعات الموارد البشرية والتدريب بعد فصل منصب الموارد البشرية عن الشئون المالية والتجارية.

وحصل "مصراوي"، على صورة للقرارات والتي تتمثل في وظائف في الديوان العام للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ومنطقة كهرباء القاهرة ، وكذلك منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا ، ومنطقة كهرباء الدلتا ، ومنطقة كهرباء القناة ، بالإضافة إلي منطقتي كهرباء مصر الوسطي ، ومصر العليا.

وتتضمن أبرز الوظائف كالتالي : -

أولاً: وظائف الديوان العام

رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية والمشتريات والمخازن

رئيس قطاعات الموارد البشرية والتدريب.

رئيس قطاع دراسات ربط محطات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء

مدير عام الإدارة العامة الإدارة العامة للمعدات والنقل الثقيل بقطاعات الموارد البشرية والتدريب

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية المركزية بقطاع الشئون المالية

مدير عام الإدارة العامة للتكاليف بقطاع الشئون المالية

مدير عام الإدارة العامة لمشروعات نظم الوقاية بقطاع مشروعات تنظيم الوقاية والاتصالات

مدير عام الإدارة العامة للأعمال العملية لمشروعات محطات محولات الجهد الفائق لمشروعات الأعمال المدنية والمساحية

مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية لمشروعات الخطوط والمحولات للجهد العالي لقطاع مشروعات الإنسان المدنية والصباحية.

مدير عام الإدارة العامة للتشغيل وصيانة الحاسبات الإلكترونية بقطاعات الاتصالات والحاسبات والوقاية

ثانيا : وظائف منطقة كهرباء القاهرة

رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق والعالي شمال

مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس المحطات محولات شمال بقطاع الوقاية والاختبارات والقياس شمال

مدير عام الإدارة العامة وسائل النقل

مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات شمال بقطاع شبكات الجهد الخالق والعالمي شرق

مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات جنوب بقطاع شبكات الجهد الفائق والعالمي غرب

مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات غرب بقطاع شبكات الجهد الفائق والعالي شمال

مدير عام الإدارة العامة الكابلات الجهد الفائق والعالي شمال وشرق بقطاع الكابلات

ثالثا : وظائف منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

رئيس قطاع الوقاية والاختبارات والقياس غرب الداليا

مدير عام الإدارة العامة للتطوير ومراقبة الجودة غرب الدلتا

مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الخطوط بقطاع مشروعات الإسكندرية والساحل الشمالي

وأوضحت المصرية لنقل الكهرباء ضمن الأعلان أنه الفائز في الوظائف سيحصل على النماذج الخاصة والتقديم للإعلان وبطاقة الوصف الوظيفي من الإدارة العامة للشئون الأفراد بالشركة ويرفق بالطلب المستندات الآتية ..

ا النموذج مستوف البيانات ومنسوخ على الكمبيوتر ..

ب بيان الحالة الوظيفية للمتقدم.

ج صورة بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي سارية .

د عقد (۲) صورة فوتوغرافية حديثة.

هي صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والدراسات العلمية الأعلى

و صورة بطاقة الرقم القومي للزوج الزوجة والأبناء ودون من البطاقة شهادة ميلاد مميكنة .

ويجب على المتقدم استيفاء الشروط الخاصة للوظيفة الموضحة في بطاقة الوصف ويشترط في المتقدم استيفاء الشروط العامة للتعيين وفقا لأحلام لائحة نظام العاملين بالشركة. كما يشترط في كل الأحوال أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة القيادية مستوفيا الشروط شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الإعلان وألا يقل أخر التقريرين للمتقدم عن مرتبة جيد جدا وأن يكون من ضمن العاملين بقطاع الكهرباء .

وتقدم الطلبات باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لشئون الأفراد بالشركة من أصل واثنتي عشرة صورة منسوخة على الحاسب الآلي - C محمل علية نسفة من المستندات word ونسخة pdf بعد اعتمادها وذلك في موعد غايته خمسة عشر يوما عمل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤

وتنتهي في ٢٠٢٥/٧/١٦

وإذا كان المتقدم من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء برفق موافقة ميدنية من جهة عمله على النقل في حالة الترشيح للتعين بالشركة .

و لا يجوز التقدم في أكثر من وظيفة

سوف يتم إخطار المتقدمين لشغل هذه الوظائف بموعد إجراء المقابلة الشخصية .

توجد استراحات للسكن إذا كان شغل المتقدم أحد الوظائف من خارج المحافظة محل الإقامة.