فيديو.. أحمد موسى: المواجهة بين إسرائيل وإيران ليست "تمثيلية"

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما جرى مؤخرًا بين إسرائيل وإيران لا يمكن اعتباره مجرد "تمثيلية" كما يروّج البعض، مشيرًا إلى أن حجم الهجمات المتبادلة، واستهداف مواقع استراتيجية حساسة، يعكس جدية التصعيد بين الطرفين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل قامت خلال الفترة الماضية باغتيال قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، وعلماء في البرنامج النووي، واستهداف مواقع عسكرية، مؤكدًا: هذا لا يمكن تصنيفه كمشهد تمثيلي بأي حال من الأحوال.

وتابع: إيران لم تتوقف عن إطلاق الصواريخ حتى فجر اليوم، قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني كان واسع النطاق.

وفيما يتعلق بالمواقع النووية الإيرانية، قال موسى، إن لا أحد يعلم حتى الآن مدى الأضرار التي لحقت بالمنشآت الثلاث المستهدفة، مشيرًا إلى أنها تقع تحت الأرض ولم تُنشر أي صور توثّق ما حدث بداخلها.

وكشف أن الولايات المتحدة نقلت طائراتها من قاعدة العديد الجوية في قطر قبيل الضربة الإيرانية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الاستعدادات والتحركات التي جرت خلف الكواليس.

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