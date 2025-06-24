"خارجية النواب": وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل نقطة تحول محورية

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يُمثل نقطة تحول محورية في مشهد إقليمي بالغ التعقيد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الإيجابية يجب أن تُستثمر في الدفع نحو حلول سلمية شاملة، لطالما نادت بها مصر منذ بداية الأزمة.

وأشادت "حارص"، في تصريحات صحفية، اليوم، بالموقف السياسي المتزن الذي تبنته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قام على التهدئة وخفض التصعيد، عبر تحركات دبلوماسية نشطة على المستويين الإقليمي والدولي، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة تهدد استقرار الشرق الأوسط.

وأضافت أن مصر أثبتت مجددًا أنها صوت العقل والحكمة في المنطقة، من خلال حرصها الدائم على احتواء الأزمات وطرح رؤى واقعية تستند إلى الحلول السياسية الشاملة.

وشددت النائبة على ضرورة البناء على وقف إطلاق النار لتدشين عملية سياسية تعالج جذور الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط دون وضع حد للعدوان على غزة، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.

كما أكدت أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرة إلى أن مصر، بمواقفها الثابتة ودورها التاريخي، تظل ركيزة رئيسية للاستقرار الإقليمي ومدافعًا قويًا عن السلام العادل وحقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته التي تمثل أحد أبعاد الأمن القومي المصري والعربي.

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