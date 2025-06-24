4 أسباب تدفع شركات الكهرباء لتصوير العدادات مسبقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

أوضح قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير بمدينة بدر، التابع لقطاع السادات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، 4 أسباب رئيسية تدفع شركات توزيع الكهرباء إلى تصوير العدادات مسبقة الدفع، سواء كانت ذكية أو كودية تعمل بنظام شحن الكروت.

وأشار القسم، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى أن تصوير العداد يأتي في إطار تحسين مستوى الخدمة وضمان دقة البيانات، موضحًا أن أبرز الأهداف تتمثل فيما يلي:

1. التحقق من الاستهلاك

يُستخدم التصوير لمتابعة كمية الكهرباء المستهلكة خلال فترة زمنية محددة، ومقارنة معدلات الاستهلاك للكشف عن أي تغيرات أو أنماط غير معتادة.

2. تسهيل التواصل مع المشتركين

يساعد التصوير في التحقق من بيانات المشترك، مثل العنوان ورقم العداد، بما يُسهل من عملية التواصل حال وجود أي مشكلات أو استفسارات تتعلق بالخدمة.

3. دعم أنظمة القراءة عن بُعد

في حالة العدادات الذكية، يُستخدم التصوير لدعم عملية القراءة الإلكترونية دون الحاجة لزيارة دورية للموقع، ما يعزز من كفاءة المتابعة وسرعة رصد البيانات.

4. منع التلاعب والسرقات

تُستخدم الصور كوسيلة لتوثيق حالة العداد، والتأكد من عدم وجود أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير خدمات المشتركين ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتحصيل.

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