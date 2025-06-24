نائبة محافظ الجيزة تتابع تحديث مخططات التطوير بكرداسة والبدرشين

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت هند عبد الحليم، نائبة محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تنفيذ مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، بحضور المهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، ومسؤولي صندوق التنمية الحضرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وقد ناقشت نائبة المحافظ، خلال اللقاء، مجموعة من الخطط التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار تنفيذ حزمة مشروعات التنمية المتكاملة، والتي تتضمن دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين البنية التحتية والخدمات والتكيّف مع التغيرات المناخية وتحسين إدارة الخدمات العامة.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الجدول الزمني لتحديث مخططات التطوير والتحسين بمدينتي كرداسة والبدرشين.

وشددت نائبة المحافظ، على ضرورة سرعة إسناد الأعمال إلى المكتب الاستشاري المتخصص لتحديد الاحتياجات المطلوبة، والشروع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بوضع المخطط في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت نائبة المحافظ، أن المخطط سيتضمن تحديد التدخلات ذات الأولوية على المستوى المحلي، إلى جانب إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية شاملة، لفهم النظام الاقتصادي واحتياجات المحافظة بصورة أعمق.

وفي ختام الاجتماع، أكدت نائبة المحافظ، أهمية التعاون مع شركاء التنمية والعمل على دعم المشروعات التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المنشود على أرض الواقع.

حضر اللقاء رؤساء مراكز ومدن كرداسة والبدرشين، ومسئولي وحدة التطوير الحضري بديوان عام المحافظة.

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