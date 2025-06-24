وظائف الإنتاج الحربي.. فرص جديدة للمهندسين والفنيين والميكانيكيين

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الهندسية والفنية والفنية المتخصصة، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2025، وذلك في إطار خطتها لتحديث الهيكل الوظيفي بالشركات التابعة لها، ودعم الكفاءات المؤهلة للعمل في القطاعات المختلفة.

الوظائف المطلوبة وشروطها:

- مهندس (ذكور/ إناث)

التخصصات: ميكانيكا قوى – ميكانيكا إنتاج – ميكاترونكس – كهرباء قوى – اتصالات – إلكترونيات وتحكم آلي – هندسة فلزات – هندسة كيميائية.

المؤهل: بكالوريوس هندسة بتقدير "جيد جدًا" على الأقل.

السن: لا يزيد عن 30 عامًا في 1 يوليو 2025.

يشترط القيد بنقابة المهندسين.

المحافظات المقبولة: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية.

فني (ذكور فقط)

المؤهل: مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط في تخصصات مثل (CNC، ميكانيكا، خراطة، لحام، إلكترونيات، كيمياء، تبريد وتكييف، كهرباء).

السن: لا يزيد عن 25 عامًا.

المحافظات تختلف حسب التخصص، أبرزها: القاهرة، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية.

ميكانيكي سيارات

المؤهل: متوسط فأعلى.

يشترط وجود خبرة سابقة وكارنيه مزاولة المهنة.

السن: لا يزيد عن 25 عامًا.

المحافظات المقبولة: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية.

شروط عامة:

الجنسية المصرية.

اللياقة الطبية وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي.

التقديم لوظيفة واحدة فقط.

اجتياز اختبارات التقييم المقررة.

طريقة التقديم:

يتم التقديم خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان عبر الموقع الرسمي للوزارة، من هنا،

أو عبر الرابط المباشر لاستمارة التقديم: اضغط هنا

آلية الاختيار

يخضع المتقدمون لاختبارات بقطاع التدريب التابع للهيئة.

الإخطار بموعد الاختبارات يتم عبر رسائل SMS على الهاتف المسجل.

القبول النهائي مرتبط بمراجعة أصول المستندات وصحة البيانات.

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