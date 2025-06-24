"عربية النواب": وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل عودة للمسار السياسي

كتب- نشأت علي:

ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، واصفًا الخطوة بأنها تطور جوهري نحو احتواء التصعيد الإقليمي وفتح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأكد "محسب" في بيان، أن الموقف المصري كان واضحًا منذ البداية، حيث دعت القاهرة صراحة إلى وقف القتال وخفض التوتر، مع تحركات دبلوماسية نشطة شملت أطرافًا دولية وإقليمية للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، معتبرًا أن نجاح جهود التهدئة يمثل انتصارًا للنهج السياسي الذي تتبناه مصر دائمًا في معالجة الأزمات.

وشدد وكيل اللجنة على ضرورة استثمار وقف إطلاق النار كفرصة لإعادة إطلاق المسار السياسي، مؤكدًا أن أي استقرار حقيقي في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون معالجة القضايا الجذرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن إنهاء العدوان على غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق يمثلان أولوية قصوى.

وأضاف "محسب"، أن حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حجر الأساس لأي تسوية عادلة وشاملة.

وفي ختام تصريحاته، أشاد النائب، بجهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في وقف نزيف الدماء، محذرًا من أن أي إخلال باتفاق وقف إطلاق النار قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على جميع الأطراف للالتزام بالتهدئة، واستئناف مفاوضات جادة تؤدي إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

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