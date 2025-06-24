كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

أعلن حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن التعاون مع وزارة المالية لإصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ومصلحة الضرائب، تتولى مراجعة أي حالة يُشتبه في وجود تهرب ضريبي بها من جانب المستثمرين السياحيين، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.

وأوضح "الشاعر"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القرار يستهدف حماية المستثمرين الجادين من الإجراءات المتسرعة التي قد تُلحق ضررًا بالقطاع، مؤكدًا أن اللجنة ستكون بمثابة حلقة وصل رسمية بين القطاع السياحي والجهات الضريبية، بما يضمن تحقيق الشفافية وتيسير آليات التواصل الفعّال.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الجهود المتواصلة لتحسين مناخ الاستثمار السياحي، وتشجيع رجال الأعمال على التوسع في مشروعاتهم دون مخاوف بيروقراطية، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز دور السياحة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:

شديد الحرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

اعرف حقك.. قانون العمل يحدد ضوابط الاستقالة وإنهاء التعاقد

تحرك برلماني لمراعاة أوضاع معلمي الحصة في شروط مسابقة التعيين