رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معربًا عن خالص تمنياته له بموفور الصحة والتوفيق، ولمصر بدوام التقدم والازدهار.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أبعث بأسمى آيات التهنئة وأصدق معاني التقدير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك الذكرى العطرة التي نستقبلها بالأمل واليقين في مستقبل مشرق لوطننا الغالي بقيادتكم الرشيدة، وبدعم من إرادة شعبنا العظيم".

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، في ختام البرقية بأن يُعيد الله هذه المناسبة الكريمة على الرئيس بالصحة والتوفيق، وعلى مصر بالمزيد من الخير والاستقرار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اعتزازه بقيادة الرئيس السيسي، وما تحقق في عهده من خطوات راسخة نحو بناء الجمهورية الجديدة، مجددًا دعمه الكامل لما فيه خير البلاد والعباد.

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