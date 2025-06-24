عضو بـ"الشيوخ": المجلس جسّد نموذجًا برلمانيًا راقيًا في دعم التشريع

كتب - نشأت علي:

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن اختتام دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول للمجلس يمثل محطة بارزة في مسيرة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الفصل شهد أداءً برلمانيًا متميزًا يعكس حجم المسؤولية التي اضطلع بها المجلس في دعم التشريعات وخدمة المواطن، ومساهمته الفاعلة في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح "العسال"، أن استحداث مجلس الشيوخ ضمن التعديلات الدستورية عام 2019 شكّل نقطة تحول محورية في مسار بناء الجمهورية الجديدة، حيث نجح المجلس خلال سنوات عمله في إثراء النقاش الوطني حول القضايا الحيوية، وكان شريكًا مؤثرًا في صياغة السياسات والتشريعات التي تستند إلى الخبرة والرؤية المستقبلية، بما يُجسّد حرص القيادة السياسية على ترسيخ نهج التشاركية في عملية صنع القرار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق من إنجازات تشريعية خلال الفصل التشريعي الأول سيكون منطلقًا للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المجلس أسهم في مراجعة عدد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، الذي ناقشه المجلس بعمق بهدف تعزيز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.

ولفت "العسال"، إلى أن مجلس الشيوخ قام بدور تكاملي مع مجلس النواب، حيث كانت العلاقة بين المجلسين قائمة على التنسيق والتعاون المشترك، بما يخدم المصلحة العامة، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن التجربة أكدت أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان تتسم بالحكمة والرؤية، وداعيًا إلى مواصلة البناء على هذه التجربة في الفصول التشريعية القادمة لضمان استدامة الأداء البرلماني الفاعل في دعم مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين.

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