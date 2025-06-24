كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن صدام خليفة حفتر، رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أُقيمت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية والليبية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

وأكد الفريق أحمد خليفة، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مشددًا على حرص مصر والقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم للشعب الليبي وللقوات المسلحة الليبية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الرؤى وتوحيد الجهود لتعزيز أمن الحدود، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووضع آليات فعالة لضبط الأوضاع الأمنية داخل الأراضي الليبية.

من جانبه، أعرب الفريق الركن صدام خليفة حفتر، عن تقديره الكبير لدور مصر الداعم للاستقرار في ليبيا، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، ومؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والليبية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة في البلدين.

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