"سوبر جيت" تعلن فتح خط الساحل الشمالي وتشغيل خطوط جديدة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، عن تشغيل عدد من الخطوط الجديدة وتكثيف الرحلات بمحافظات الجمهورية، تزامنًا مع امتلاكها أسطولًا متطورًا من الحافلات ومحطات ذكية ومنظومة متكاملة للحجز الإلكتروني.

وقد قررت الشركة، فتح خط الساحل الشمالي اعتبارًا من الأربعاء 25/6/2025، حيث تشمل خطوط الحجز الجديدة:

- العلمين

- مارينا 4

- مارينا 2

- مراقيا

- مربيات

- زمردة

- اللوتس

- المرور على جميع قرى الساحل الشمالي.

مواعيد الرحلات من القاهرة إلى الساحل الشمالي

- 7:00 صباحًا

- 2:00 ظهرًا

- 5:00 مساءً

مواعيد العودة من الساحل الشمالي إلى القاهرة

- 9:00 صباحًا

- 12:00 ظهرًا

- 9:00 مساءً

كما قررت الشركة، تشغيل عدد من الخطوط الجديدة، وتشمل:

1- خط القاهرة/ العلمين/ مرسى مطروح (والعكس):

- الذهاب من عدلي منصور: (1:25 صباحًا - 7:45 صباحًا - 2:00 مساءً).

- الذهاب من الطريق الدائري الجديد: (5:45 مساءً).

- العودة من مرسى مطروح: (2:00 مساءً - 5:00 مساءً).

2- خط الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح (تشغيل موسمي صيفي جزئي)

- خط المنصورة/ الزقازيق/ الطور/ شرم الشيخ (والعكس): (الذهاب 8:30 مساءً - العودة من شرم الشيخ 10:00 مساءً).

- خط القاهرة/ قنا/ إسنا/ أرمنت (والعكس) (تشغيل جزئي): (الذهاب 10:45 مساءً - العودة 9:00 مساءً).

3- خط القاهرة/ أسوان (والعكس) تشغيل جزئي

- الذهاب: 9:00 مساءً من عدلي منصور ونادي السكة والأقصر وأسوان.

- العودة: 5:30 مساءً من أسوان والأقصر والقاهرة.

4- خط القاهرة/ دار السلام - نجع حمادي:

- الذهاب: 10:00 مساءً من القاهرة.

- العودة: 10:00 مساءً من دار السلام.

تنشيط الخطوط الدولية (سوريا - الأردن - ليبيا)

في إطار دعم حركة السفر للأشقاء العرب، أعلنت الشركة عن تشغيل مكثف للخطوط الدولية وفقًا للمواعيد التالية:

- سوريا: الاثنين والثلاثاء الساعة 7:00 مساءً.

- الأردن (عمان): السبت والثلاثاء الساعة 9:00 مساءً.

- ليبيا (محطة محرم بك - الإسكندرية) الساعة 9:00 صباحًا.

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