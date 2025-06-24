16 صورة ترصد جنازة والد الفنان تامر عبد المنعم من مسجد عمر مكرم

كتب- أحمد الجندي:

تصوير: هاني رجب

شُيّعت اليوم جنازة الكاتب محمد عبد المنعم، والد الفنان تامر عبد المنعم، وذلك عقب صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والنجوم من الوسط الفني والإعلامي.

ورصد "مصراوي" 16 صورة بها لحظات الجنازة المؤثرة التي جمعت بين أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، حيث بدا التأثر الشديد على الفنان تامر عبد المنعم أثناء وداع والده الراحل، فيما خيّم الصمت والحزن على وجوه الحضور.

وشارك في تشييع الجثمان عدد من الشخصيات المعروفة، من أبرزهم الفنان خالد سرحان، والمخرج هشام عطوة، والإعلامي محمود سعد، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.

وكان تامر عبد المنعم قد أعلن خبر وفاة والده صباح اليوم من خلال منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيه:

"مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الراحل محمد عبد المنعم كان قد تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، حيث أُصيب بالتهاب رئوي حاد أثّر على عضلة القلب ووظائف الكلى، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وسبق أن نشر نجله تامر صورة له من داخل غرفة العناية المركزة وطلب من الجمهور الدعاء له، وكتب حينها: "في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي، فإنه في حالة خطيرة للغاية".

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