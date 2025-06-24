التضامن: عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات من الأراضي المقدسة.. غدًا

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج بانتظام، حيث عادت رحلة في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء من المدينة المنورة بحجاج محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة أن عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ستكون صباح الغد الأربعاء الموافق 25 يونيو، المتمثلة في عودة حجاج محافظة كفر الشيخ.

هذا وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة حج الجمعيات الأهلية عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن، وتحرص على الاطمئنان على توافر كافة الخدمات لهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى أسرهم وذويهم.

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