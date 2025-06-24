انطلاق النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقيا»

كتب - أحمد جمعة:



شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، الحدث الصحي الأكبر والأهم في القارة الإفريقية، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.



تحمل نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا Africa Health ExCon» شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية"، وهو ما يبرز الأولويات الملحة للقارة، حيث يركز الحدث على محورين رئيسيين: تعميق التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل منظومات الرعاية الصحية. تهدف هذه المحاور إلى تحقيق الاستقلال الصحي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما يعزز السيادة الصحية لإفريقيا.



ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الرابعة من المعرض أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية وعالمية، بحضور 42,743 زائر من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في أكثر من 21 جلسة حوارية وتخصصية وورش عمل تغطي موضوعات حيوية بما في ذلك، الصحة الرقمية، البحث والتطوير، الأنظمة الذكية، والتصنيع المستدام.