نشرة التوك شو| تداعيات الضربة الإيرانية على قطر وتعافي حقل ظهر

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خبير عسكري: صواريخ إيران كانت استعراضية أكثر منها تدميرية

قال العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن إيران تستخدم ملف منشآتها النووية في أصفهان وفوردو كورقة ضغط، وذلك بعد الضربة الأخيرة.

وأضاف راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن إيران تستخدم هذا الموقف كـ "ورقة ضغط" للتلويح بإمكانية انسحابها من الاتفاق، ملمحًا إلى أنها "في طريقها للنووي".

خبير عسكري: تطور الأحداث بمنطقة الخليج مرهون بالرد الأمريكي على إيران

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن اختيار إيران لقاعدة "العديد" الأمريكية في قطر للرد على الولايات المتحدة جاء لأسباب رمزية واستراتيجية، مشيرًا إلى أن القاعدة تعد الأكبر في المنطقة وتضم مقر القيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن "الضربة الإيرانية، وإن كانت محدودة عسكريًا، إلا أنها تحمل رسالة سياسية قوية، تهدف إلى حفظ ماء الوجه داخليًا، دون تصعيد مكلف."

العميد سمير راغب: الضربة الإيرانية على قطر تمت بتنسيق مسبق مع الأطراف

قال العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر كانت "رمزية" وتم التنسيق بشأنها مسبقاً مع الأطراف المعنية، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة.

وأضاف راغب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "إيران أرادت أن تكون هذه الضربة هي الأخيرة، حيث أطلقت عدداً من الصواريخ يماثل عدد القنابل التي سقطت على منشآتها النووية، مما يشير إلى نيتها إنهاء التصعيد".

"تنسيق مسبق".. إبراهيم عيسى يكشف أسباب هجوم إيران على قاعدة العديد

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن إيران شنت، قبل دقائق، هجومًا بستة صواريخ على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، وصفها بـ"عملية بشائر الفتح" كرد على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشاتها النووية.

وأضاف، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الهجوم لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية.

أحمد موسى: الرد الإيراني قد يكون جزءًا من سيناريو متفق عليه لتخفيف التصعيد

قال الإعلامي أحمد موسى إن إيران بدأت ردها على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، مستهدفة قواعد أمريكية في المنطقة، بما في ذلك قاعدة العديد في قطر وقاعدة عين الأسد في العراق.

وأضاف موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن المنطقة تشهد حالة تأهب قصوى، خاصة في دول الخليج.

البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة

قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسمها، إن الوزارة بدأت الاستعدادات لتقليص عدد السفن المستخدمة في الصيف، وذلك وفقًا لخطة محددة.

وأضاف عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن العملية ستبدأ في يوليو المقبل لضمان استقرار الإمدادات.