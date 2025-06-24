كتب- حسن مرسي:

قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسمها، إن الوزارة بدأت الاستعدادات لتقليص عدد السفن المستخدمة في الصيف، وذلك وفقًا لخطة محددة.

وأضاف عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن العملية ستبدأ في يوليو المقبل لضمان استقرار الإمدادات.

وأوضح عاطف أن الخطة تهدف إلى طمأنة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية تشمل 6 محاور رئيسية، منها زيادة المنتجات البترولية وتأمين وصولها للمواطنين.

وأشار إلى أن التناقص الطبيعي في الحقول، الذي وصل إلى 20% في الشهور الماضية، دفع الوزارة لتطوير خطط متعددة لمواجهة الطلب الصيفي.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي، مستفيدة من عودة شركاء أجانب بعد دفع المستحقات، حيث عاد حفار زور في يناير وبدأ أعمال الحفر.

وأضاف أن الحقل ظهر لا يزال واعدًا، مع خطة لإضافة 200 مليون متر مكعب من الغاز في الأشهر المقبلة عبر آبار جديدة.

وأوضح أن التأخير في دفع حصة الشركاء الأجانب كان سببًا في تباطؤ الإنتاج في حقل ظهر مع عودة حفار الشركة بدأ الحقل في التعافي، مؤكدًا أن الوضع تحسن بعد الدفعات الأخيرة.

وأشار إلى أن السفن المخصصة للتغويز بحاجة إلى تعديلات خاصة تتم في الموانئ، مثل ميناء السخنة، لضمان قدرتها على التشغيل فور الوصول.

وأكد عاطف أن الوزارة بدأت البحث عن السفن من أغسطس الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن 6 وحدات تحميل حديثة ستبدأ العمل قريبًا، مما سيضمن عدم وجود انقطاع في الشبكة الطاقوية خلال الصيف.