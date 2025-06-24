تحرك برلماني لمراعاة أوضاع معلمي الحصة في شروط مسابقة التعيين

كتب- عمرو صالح:

طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بمراعاة أوضاع معلمي الحصة في شروط التقديم لمسابقة "معلم مساعد – مادة الرياضيات"، المُعلنة بتاريخ 22 يونيو 2025، والتي تشترط حصول المتقدم على الدبلومة التربوية.

وأوضح إمام، في طلب إحاطة موجّه إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير التربية والتعليم، أنه تلقى العديد من الشكاوى من معلمي الحصة الذين التحقوا بالدبلومة التربوية بالفعل، ولديهم إفادات قيد تثبت ذلك، إلا أن فترة التقديم التي تنتهي في 5 يوليو لا تتيح لهم استكمالها والحصول على الشهادة النهائية.

وتساءل إمام عن سبب عدم قبول إفادة القيد كمسوغ مؤقت مع التعهد باستكمال الدراسة خلال مدة محددة، كما استفسر عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم استبعاد هؤلاء المعلمين رغم التزامهم الفعلي بالتأهيل.

وأشار إلى أن هؤلاء المعلمين ساهموا في سد عجز المعلمين خلال الفترة الماضية دون تعيين رسمي، متسائلًا عن مدى التزام الوزارة بمبدأ تكافؤ الفرص، وتأثير استبعادهم على استقرار العملية التعليمية مستقبلاً.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة تحقيق العدالة الوظيفية وحفظ حقوق المعلمين المتضررين.