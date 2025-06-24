"تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس

كتب- نشأت علي:

دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة التنمر سواء فى المدارس أو الجامعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبات بشأن انتشار ظواهر التنمر والعنف والتحرش.

وأشار إلى أن التنمر مشكلة مجتمعية في العالم، قائلا: "الأمر لا يتعلق بدور وزارة التربية والتعليم لوحدها".

وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية إصدار تشريع حاسم لمواجهة ظاهرة التنمر مع وضع آلية للتطبيق، مستشهدًا بالضوابط التي اتخذتها الإمارات فى عام 2021لمواجهة ظاهرة التنمر، بعقوبة الحبس 6 شهور وغرامة 150 ألف درهم لكل من ارتكب جريمة التنمر.

وأشار إلى أهمية دور الإعلام في مواجهة ظاهرة التنمر، فضلا عن دور المدرسة في مراجعة سلوكيات الطلاب المتنمرين، وتدريب المعلمين للتعامل مع هذه الحالات.