شديد الحرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وأعلنت "الأرصاد"، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة بدءًا من الثلاثاء 24 يونيو 2025، حيث تتعرض البلاد لموجة طقس شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الجو بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأكدت الهيئة أن حالة طقس الأيام المقبلة ستكون مصحوبة بطقس مائل للحرارة ليلًا على معظم المناطق، مع أجواء معتدلة نسبيًا على السواحل الشمالية في فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في ساعات الصباح الأولى، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة ستشهد نشاطًا متقطعًا في حركة الرياح بسرعات تتراوح بين 28 إلى 32 كم/س، وهو ما قد يخفف نسبيًا من الإحساس بالحرارة في بعض الفترات، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وأفادت الهيئة بأن البحر الأحمر سيشهد اضطرابًا نسبيًا في حركة الملاحة، في حين يكون البحر المتوسط معتدلًا، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج في المتوسط بين 1.5 إلى 2 متر، بينما يتراوح في الأحمر بين 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة والخصوصية في الظل:

الاثنين 24 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 39، صغرى 37.

السواحل الشمالية: عظمى 32، صغرى 29.

جنوب سيناء: عظمى 39، صغرى 37.

شمال الصعيد: عظمى 37، صغرى 36.

جنوب الصعيد: عظمى 41، صغرى 40.

الثلاثاء 25 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 37، صغرى 35.

السواحل الشمالية: عظمى 33، صغرى 30.

جنوب سيناء: عظمى 39، صغرى 37.

شمال الصعيد: عظمى 37، صغرى 36.

جنوب الصعيد: عظمى 41، صغرى 40.

الأربعاء 26 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 38، صغرى 36.

السواحل الشمالية: عظمى 33، صغرى 30.

جنوب سيناء: عظمى 40، صغرى 38.

شمال الصعيد: عظمى 38، صغرى 37.

جنوب الصعيد: عظمى 42، صغرى 41.

الخميس 27 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 37، صغرى 35.

السواحل الشمالية: عظمى 32، صغرى 29.

جنوب سيناء: عظمى 39، صغرى 37.

شمال الصعيد: عظمى 37، صغرى 36.

جنوب الصعيد: عظمى 41، صغرى 40.

الجمعة 28 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 38، صغرى 36.

السواحل الشمالية: عظمى 33، صغرى 30.

جنوب سيناء: عظمى 40، صغرى 38.

شمال الصعيد: عظمى 38، صغرى 37.

جنوب الصعيد: عظمى 42، صغرى 41.

السبت 29 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 39، صغرى 37.

السواحل الشمالية: عظمى 34، صغرى 31.

جنوب سيناء: عظمى 41، صغرى 39.

شمال الصعيد: عظمى 40، صغرى 38.

جنوب الصعيد: عظمى 42، صغرى 41.

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