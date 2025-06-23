الخميس المقبل.. "القومي للطفل" يقيم احتفالية مع مؤسسة حق لدعم اللاجئين

كتب- عمرو صالح:

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة أحمد عبدالعليم عن إقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الأفريقي يوم 26 يونيو القادم؛ بالتنسيق مع مؤسسة حق لدعم اللاجئين، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

وتشمل الاحتفالية إقامة العديد من الفقرات الفنية والعروض الترفيهية للأطفال من دول أفريقيا، كما تشهد الاحتفالية معرض للمنتجات اليدوية التراثية المعبرة عن الثقافة الأفريقية.

من جانبه قال ياسر فراج مدير مؤسسة حق لتقديم الدعم القانوني للاجئين، أن الاحتفالية التي تقام هي فرصة للتعبير عن حب المواطنين الأفارقة لمصر كحكومة وشعب، كما أنها تعد فرصة لدمج الأطفال الأفارقة مع أشقائهم من أطفال القارة، بهدف خلق روح من التعاون والتواصل الذى يجمع أطفال دول القارة الإفريقية.

وأضاف "فراج"، أن الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة لدعوة المجتمع الأفريقي لدعم مبادرة لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في السودان جراء الحرب، والتي عانى منها جميع المواطنين وبشكل خاص الأطفال.

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