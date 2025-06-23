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اللواء حمدي بخيت: دائرة الحرب الإقليمية يُمكن أن تتسع في هذه الحالة

10:38 م الإثنين 23 يونيو 2025

اللواء حمدي بخيت الخبير الإستراتيجي

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كتب- عمرو صالح:

علق اللواء حمدي بخيت الخبير الإستراتيجي على الضربة الإيرانية للقواعد العسكرية الأمريكية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال "بخيت"، في تصريحات لمصراوي، إن الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي يُمكن أن تتسع دائرته إذ أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على الرد العسكري، موضحًا أن ضرب القواعد العسكرية الأمريكية اليوم جاء ردًا على الغارات الجوية التي نفذتها أمريكا على المفاعلات النووية على طهران.

وأضاف، أن إعلان روسيا دعمها لإيران في حربها مؤشرًا على أن دائرة الصرع معرضة للتوسع حال استمرار الضربات الأمريكية على طهران.

وأشار الخبير الإستراتيجي، إلى أن الصواريخ التي استخدمتها إيران في قصفها للقواعد الأمريكية في قطر بدائية ولا تعبر عن القوة الحقيقية للجيش الإيراني، قائلًا: "صواريخ بسيطة جدًا وإيران عندها أقوى من كده بكتير".

واختتم "بخيت"، تصريحاته مثمنًا الموقف المصري تجاه الحرب الذي يحترم السيادة الوطنية للدول ويرفض الاعتداءات على الأراضي الإيرانية.

وأعلن التلفزيون الإيراني بدء ما أسماه عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

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