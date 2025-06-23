خبير عسكري: تطور الأحداث بمنطقة الخليج مرهون بالرد الأمريكي على إيران

كتبت- داليا الظنيني:

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن اختيار إيران لقاعدة "العديد" الأمريكية في قطر للرد على الولايات المتحدة جاء لأسباب رمزية واستراتيجية، مشيرًا إلى أن القاعدة تعد الأكبر في المنطقة وتضم مقر القيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن "الضربة الإيرانية، وإن كانت محدودة عسكريًا، إلا أنها تحمل رسالة سياسية قوية، تهدف إلى حفظ ماء الوجه داخليًا، دون تصعيد مكلف."

وأوضح أن "تطور الأحداث مرهون برد فعل واشنطن، فإذا قررت الرد، قد تشن ضربات على الأراضي الإيرانية، مما قد يدفع طهران إلى تصعيد جديد."

وأشار إلى أن "المواجهة بين إيران والولايات المتحدة قد تشهد تهدئة، حيث قد تكتفي الطرفان بما حدث، خاصة مع ضغوط حلفاء أمريكا في المنطقة، مثل دول الخليج، التي أغلقت مجالاتها الجوية، وقد تتخذ إجراءات أخرى مثل تعطيل الملاحة البحرية، مما يؤثر على المصالح الاقتصادية."

وأكد الحلبي أن "الرد الإيراني جاء متأخرًا، بعد نحو 24 ساعة من الضربة الأمريكية، مما قد يشير إلى تنسيق غير معلن أو مراعاة لحسابات سياسية."

وتوقع أن "يقتصر التصعيد على ما حدث، لأن واشنطن لا تريد مواجهة مفتوحة، وإيران تدرك خطورة الردود الأمريكية، خاصة مع وجود قواعد أمريكية متقدمة وحلفاء أقوياء في المنطقة".