"تنسيق مسبق".. إبراهيم عيسى يكشف أسباب هجوم إيران على قاعدة العديد

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن إيران شنت، قبل دقائق، هجومًا بستة صواريخ على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، وصفها بـ"عملية بشائر الفتح" كرد على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشاتها النووية.

وأضاف، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الهجوم لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح عيسى أن قطر تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ بأنظمتها الدفاعية، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانًا رفضت فيه الهجوم، مؤكدة رفضها لاستخدام أراضيها كساحة لتسوية الخلافات بين القوى العالمية.

وأشار إلى أن التصعيد في المنطقة وصل إلى ذروة غير مسبوقة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الرد الإيراني.

وأكد أن إيران أبلغت قطر مسبقًا بنيتها لشن الضربة، مما يفتح المجال لتساؤلات حول الرسائل السياسية التي تسعى طهران لنقلها.

وأضاف أن الهجوم قد يكون رمزيًا أو استعراضيًا لاستعادة الاعتبار، أو محاولة لدفع الدول العربية للضغط على الولايات المتحدة لوقف الصراع.

وأوضح عيسى أن الهدف الحقيقي قد يكمن في توسيع دائرة النزاع، متسائلاً عما إذا كان الهجوم يهدف إلى إشراك الدول العربية كطرف فعال في المفاوضات، مشيرًا إلى أن التنسيق المسبق بين إيران وقطر يشير إلى وجود حسابات دبلوماسية معقدة خلف الستار.

وأكد أن الوضع يتطلب مراقبة دقيقة، مع احتمالية أن تكون الضربة جزءًا من استراتيجية أوسع لتأكيد النفوذ الإيراني دون الدخول في مواجهة عسكرية كبرى.

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