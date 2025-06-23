كتب- عمرو صالح:

علق اللواء سمير فرج الخبير العسكري، على الضربة الإيرانية للقواعد العسكرية الأمريكية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال "فرج" لمصراوي، إن الضربة الإيرانية للقاعدة الأمريكية في الدوحة، أمر متوقع بعد أن نفذت الولايات المتحدة غارات جوية على المفاعلات النووية الإيرانية.

وعن مدى احتمالية توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، قال فرج إن الرد الأمريكي المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات القادمة هو الذي سيحسم الأمر وما إذا كانت ستتسع الدائرة وستتطور الأمور، أم أنه سيكون هناك معاهدة للخروج من الأزمة.

وأعلن التلفزيون الإيراني بدء ما أسماه عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

كانت شبكة فوكس نيوز أفادت قبل قليل بوجود "تهديد وشيك" يتمثل في هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، رداً على القصف الأمريكية لمواقع نووية إيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، إغلاق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً ضمن ما اعتبرتها "إجراءات احترازية" مرتبطة بـ"تطورات الأوضاع في المنطقة"، وذلك وسط تحذيرات أميركية وبريطانية لمواطنيها في البلد بتوخي الحذر، بينما يترقب العام رداً إيرانياً على الهجمات الأميركية التي استهدفت مواقعها النووية فجر الأحد.