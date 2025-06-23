توفيق عكاشة: سيتم تغيير أحمد الشرع خلال هذا العام -(فيديو)

كتب- محمد شاكر:

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن التغيير المفاجئ والصادم في سوريا، المتمثل في هروب بشار الأسد وتولي أحمد الشرع الرئاسة، كان تمهيدًا لما يحدث الآن في إيران.

وقال عكاشة، الذي حلَّ ضيفًا على أولى حلقات برنامج "أسئلة حرجة"، ويقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي"، و"يلا كورة"، و"الكونستلو"، و"شيفت": "سيتم تغيير أحمد الشرع بشخص وسطي صرف خلال هذا العام، وأي دولة عربية ستتدخل لمساندة أحمد الشرع ستفقد حكمها".

وأشار عكاشة إلى أن هذا الأمر يعد عقيدة عند اليهود في إسرائيل وأمريكا، مؤكدا أن الاقتصاد يحكم العلاقة بشكل كبير بين الدولتين.

وأكمل عكاشة: "الغرب دنيوي جدًا ومادي جدًا، والمجتمع الغربي مجتمع مادي بَحْت، وعندما تذهب إلى أوروبا وأمريكا، لا تجد أحدًا في الكنائس إلا كبار السن أو من لديه مشاكل واحتياجات، فهذا مجتمع مادي لا يهتم إلا بالاقتصاد".