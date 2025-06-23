بعد استهداف قواعدها بالخليج.. محلل سياسي يكشف سيناريوهات الرد الأمريكي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن اجتماع مجلس الأمن الأمريكي مازال منعقدًا حتى الآن، بالتزامن مع الضربات الإيرانية تجاه القواعد الأمريكية في الخليج.

وقال ماك شرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مسبقًا أنه في حال قصف القواعد الأمريكية في الخليج سيكون الرد قاسيًا.

وأردف: لا أعلم لماذا إيران تهدد دول شقيقة، وتطلق الصواريخ على الدول العربية في الخليج، مؤكدًا أنه لا يعلم ماذا تملك إيران حتى تشن كل هذه العمليات الهجومية.

وأردف ماك الشرقاوي: قطر دولة صغيرة المساحة ومن الوارد أن يكون للهجوم الإيراني تجاه قاعدة العديد الامريكية بالدوحة آثار وأضرار سلبية.

وأكمل: الرد الأمريكي على الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في الخليج وسيكون قاسي وصعب للغاية.

وأشار ماك شرقاوي، إلى أن إيران مهددة للتقسيم وفقا الأقليات التي تعيش لها، موضحًا أن التصعيد الإيراني حذر منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالبهم بالاستسلام.

ونوه ماك شرقاوي إلى أنه توجيه ضربة قاصمة تجاه طهران من الولايات المتحدة الامريكية بعد العمليات الأخيرة من طهران.