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البابا تواضروس يلتقي سفراء مصر الجدد في عدد من دول العالم

09:14 م الإثنين 23 يونيو 2025

البابا تواضروس يلتقي سفراء مصر الجدد

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، عددًا من السفراء المصريين الجدد المعيّنين في الحركة الدبلوماسية الأخيرة، لتمثيل مصر في عدد من الدول، وهي: سلطنة عُمان، السويد، الدنمارك، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، ڤيتنام، كينيا، الأردن، أرمينيا، إلى جانب ممثلي مصر لدى الأمم المتحدة والقنصليات في نيويورك والرياض وإيلات.

خلال اللقاء، قدم قداسته نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية ودورها الروحي والمجتمعي داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى انتشارها العالمي، ووجود ٣٨ مطرانًا وأسقفًا يخدمون في بلاد المهجر.

وأكد أن الكنيسة لا تمارس أي دور سياسي، بل هي كنيسة وطنية دورها روحي وخدمي، كما أشار قداسته إلى تأسيس مكتب “HIGH” لتشجيع شباب المهجر على زيارة مصر والمشاركة في برامج ثقافية وخدمية تعزز ارتباطهم بوطنهم.

من جانبه، نقل السفير ياسر شعبان شكر وزارة الخارجية لقداسته، مؤكدًا أهمية التعاون بين الكنيسة والسفارات المصرية في الخارج لخدمة الجاليات وتعزيز صورة مصر.

وفي ختام اللقاء، أعرب قداسة البابا، عن أمنياته الخالصة بالتوفيق للسفراء في مهامهم الجديدة.

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