كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي أحمد موسى إن إيران بدأت ردها على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، مستهدفة قواعد أمريكية في المنطقة، بما في ذلك قاعدة العديد في قطر وقاعدة عين الأسد في العراق.

وأضاف موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن المنطقة تشهد حالة تأهب قصوى، خاصة في دول الخليج.

وأوضح موسى أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس الأركان، أكدوا أن الرد سيكون بقوة مماثلة للضربة الأمريكية.

وأشار إلى أن إغلاق المجال الجوي القطري، كإجراء احترازي، يعكس التوتر الإقليمي المتزايد، مع إعلان قطر أن القرار يهدف لحماية المواطنين والمقيمين.

وأكد أن هناك شكوكًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة أُخطرت مسبقًا بالهجوم الإيراني، خاصة أن بعض القواعد كانت خالية من الطائرات والجنود، وهو ما يذكّر برد إيران على اغتيال قاسم سليماني عام 2020. وأضاف أن غياب الخسائر البشرية قد يشير إلى تنسيق ضمني بين واشنطن وطهران.

وأوضح أن الرد الإيراني قد يكون جزءًا من سيناريو متفق عليه لتخفيف التصعيد، مع الحفاظ على ماء الوجه للطرفين.

وأشار إلى أن الوضع الحالي قد يمهد لتهدئة أو اتفاق غير معلن، مستشهدًا بالمؤشرات التي تظهر ضوابط في الرد الإيراني.

وأكد موسى أن المنطقة تعيش لحظات حرجة، متسائلاً عما إذا كانت الأحداث الحالية تمثل مسرحية متفق عليها أم بداية لتصعيد أكبر.