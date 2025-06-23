كتب- محمد شاكر:

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن توقعاته التي ذكرها خلال السنوات الماضية، وتوقع من خلالها حدوث العديد من الحروب والوقائع التي حدثت بالفعل كانت نابعة من قراءة عميقة لأحداث التاريخ وليست من خلال تعاونه مع أي أجهزة مخابرات، كما يمكن أن يظن البعض.

وقال "عكاشة"، الذي حل ضيفًا على أولى حلقات برنامج "أسئلة حرجة" ويقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا للصحافة" التي تضم: مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت: إذا كنت تتحدث عن أجهزة مخابرات أجنبية فأنا لا أتعامل مع أحد بالخارج، وإذا كنت تتحدث عن المخابرات المصرية، فعليك أن تعلم أنني دخلت السجن مرتين، الأولى عندما كنت خارج من مدينة الإنتاج الإعلامي ومرة أخرى بعد لقاء مع الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق".

وأضاف: "الذي قبض علي في المرتين هي الدولة المصرية، وجهاز المخابرات جزء أصيل من الدولة، بل هو عمود فقري للدولة، ولو كنت أتعامل مع المخابرات المصرية وهم الذين يقولون لي المعلومات، لماذا يقبضوا علي؟ خاصة أنني وفق هذا الكلام صديقهم ومن غير المنطقي أن يقبضوا على صديقهم".

وتابع: "شيء طبيعي أني كمصري أعشق جهاز المخابرات المصرية، ودافعت عنه ووقفت معه بكل ما أوتيت من قوة، وإذا طلب مني سأقف، لكن هيقولوا لي ليه؟ واللي الناس متعرفوش إن المخابرات مبتقولش حاجة لحد على فكرة".