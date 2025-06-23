نقيب الصحفيين يكشف حقيقة إلغاء زيادة البدل

كتب- عمرو صالح:

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة تواصلت مع جميع الجهات المعنية بخصوص زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه التقى وزير المالية عقب انتخابات التجديد النصفي، حيث قال له الوزير: "إحنا مش هنضحك على الصحفيين سيتم صرف زيادة البدل".

ونفى البلشي، في تصريحات صحفية، ما يُشاع بشأن إلغاء الزيادة، مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لما يُتداول حول إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا أو وقف الزيادة المقررة.

وردًا على ما يروّجه البعض حول إلغاء البدل كنوع من العقاب على اختياره نقيبًا للصحفيين، شدد البلشي على رفضه التام لهذا الطرح، قائلًا: "لن أكون أبدًا أداة لعقاب الصحفيين، ولا يجب أن تتحول النقابة إلى أداة عقاب من الأساس".

وأوضح نقيب الصحفيين أن النقابة تسلّمت مخاطبات رسمية من وزارة المالية بشأن إقرار الزيادة، مشيرًا إلى حرصه والمجلس على إعلان كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن، وضرورة صدور إعلان رسمي من الحكومة، لضمان أن تكون الزيادة بمنأى عن أي توظيف سياسي أو استغلال.

اقرأ أيضًا:

هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. الصحة العالمية توضح لمصراوي

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص