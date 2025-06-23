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"القومي لحقوق الإنسان" يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس

06:51 م الإثنين 23 يونيو 2025

أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستو

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كتب- محمد نصار:

عُقد اليوم الإثنين، اجتماع بمقر مجلس النواب جمع بين أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية، ورئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة باستقالتها، وخطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.

وقد انتهى الاجتماع إلى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب استمرار دعم المجلس في أنشطته و مساعيه.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله، وضمان امتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.

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القومي لحقوق الإنسان لجان النواب قانون مجلس النواب
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