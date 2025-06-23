هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. الصحة العالمية توضح لمصراوي

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن رصد متحور كورونا الجديد "نيمبوس" داخل مصر، مؤكدًا أن المنظومة الصحية المصرية تمتلك مختبرات مرجعية متقدمة تُجري بانتظام تحاليل جينية دقيقة، قادرة على اكتشاف أي متغيرات فيروسية فور دخولها البلاد.

المتحور الجديد، يُصنف ضمن قائمة "المتحورات الخاضعة للرصد" بحسب منظمة الصحة العالمية، وينحدر هذا المتغير من سلالة "أوميكرون"، وجرى اكتشافه لأول مرة في يناير 2025، ثم أدرج رسميا في قائمة المتغيرات العالمية قيد المراقبة في 23 مايو.

وشدد "عابد" في تصريحات لمصراوي، على أن "القلق من المتحورات ليس مبررًا في ظل وجود نظام ترصد وبائي قوي في مصر"، موضحًا أن تحورات الفيروسات أمر طبيعي ومتوقع، ولا يقتصر فقط على فيروس كورونا، بل هو سلوك بيولوجي شائع في معظم الفيروسات.

وتابع: "التحور بحد ذاته ليس مصدر القلق، بل التحدي يكمن فقط إذا ما وصل المتحور إلى مرحلة تجعل اللقاحات غير فعالة ضده، وهو ما لم يحدث حتى الآن مع كورونا".

وأضاف ممثل الصحة العالمية أن الأهم من اللقاحات هو وجود منظومة فعالة للرصد المبكر، تشمل الاكتشاف السريع للحالات المصابة، وعزلها، ومتابعة المخالطين، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة في الوقت المناسب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة النظام الصحي المصري على التعامل مع أي مستجدات وبائية، قائلاً: "أنا شخصيًا لا أشعر بالقلق من وصول متحور جديد إلى مصر، لأن ما نراه على الأرض يؤكد وجود نظام متكامل للترصد والمعالجة والتتبع والاستجابة السريعة، وهو ما يُعد عنصر أمان أساسي في مواجهة أي طارئ صحي".

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