كتب- نشأت علي:

كشفت النائبة سهير أديب، أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمة اليونيسكو تشير إلى تعرض ما بين 10% إلى 50% من الطلاب للتنمر خلال مراحلهم الدراسية، مع تأكيدها أن الفتيات يتعرضن للتنمر بنسب أعلى مقارنةً بالذكور.

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناولت عددًا من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر والتحرش في المؤسسات التعليمية؛ حيث أكدت أن مواجهة هذه الظاهرة تعد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر كل الجهود.

وأشادت النائبة بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى إسهامات عدة مؤسسات؛ منها المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة في التصدي لهذه الظاهرة.

ولفتت أديب إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والتي شملت تغليظ العقوبات القانونية ضد جرائم التنمر، وإطلاق مبادرات توعوية؛ مثل مبادرة "نعم.. الوعي يحمينا" التي تشرف عليها السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس.

وأكدت أديب ضرورة استمرار وتعزيز هذه الجهود؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب، مع التركيز على البرامج التوعوية التي تستهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية.