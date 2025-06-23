رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو.

أعلن وزير العمل، اليوم الإثنين، أن يومي الخميس 26 يونيو والخميس 3 يوليو 2025 سيكونان إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبتي رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح الوزير، أن الخميس 26 يونيو هو عطلة رسمية بدلاً من الأول من شهر المحرم لعام 1447هـ، وفقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، في حين تقررت إجازة الخميس 3 يوليو بديلًا عن يوم الإثنين 30 يونيو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجه الدولة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية التي تتزامن مع أيام منتصف الأسبوع.

للعاملين الخاضعين لقانون العمل إمكانية التشغيل بمضاعفة الأجر

أكدت الوزارة أن القرار يسري على العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع جواز تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يُمنح العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا (مثلي أجره اليومي) بالإضافة إلى أجره الأساسي عن اليوم.

كتب دورية لتعميم الإجازات على أماكن العمل

أصدرت وزارة العمل الكتابين الدوريين رقمي 11 و12 لسنة 2025، لتطبيق أحكام الإجازات الرسمية الخاصة بهاتين المناسبتين، مع تكليف رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديري المديريات في المحافظات، بالعمل على نشر التعليمات في مواقع العمل والإنتاج، ومتابعة تنفيذها بدقة.

الوزير يهنئ العمال والشعب المصري

وجه الوزير خالص التهاني إلى عمال مصر وشعبها بمناسبتي رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو، داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبات المباركة على مصر بالخير والبركات، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان "مصراوي"، كشف عن تفاصيل موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص.

للقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يونيو 2025

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