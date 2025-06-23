كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها ٧٤٨١٤٨١ دولارًا بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

ويلتزم الجانب الكوري، وفقًا للاتفاقية، بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرفًا لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.

وستقوم وزارة التنمية المحلية، حسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، ووفقًا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، وستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع؛ من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، وستوفر الوزارة أي دعم إضافي يُسهم في نجاح تنفيذ المشروع.

وأشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، بالاتفاقية؛ خصوصًا أنها تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، مؤكدين أن وجود المركز أمر ضروري؛ نظرًا لأهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة، مما يُسهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.